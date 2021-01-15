Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'i de resmen açıkladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin ardından, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i de resmen duyurdu...
Fenerbahçe, İngiltere Championship eklibi Queens Park Rangers'ın forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezonluk anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:
"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
8 KULÜP DAHA PEŞİNDEYDİ
Championship Ligi'nde bu sezon QPR formasıyla 21 maça çıkan ve 3 gol, 3 asistlik performansla takımına katkı sağlayan Nijeryalı kanat oyuncusu Osayi-Samuel'in sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.
23 yaşındaki kanat oyuncusunun Celtic, Rangers gibi toplam 8 talibinin daha olduğu biliniyordu ancak edinilen bilgiye göre Osayi-Samuel, sarı lacivertlilerin teklifini daha cazip bulduğu için Süper Lig'e gelmeyi, tercih etti.
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