15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos | CANLI

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

THY 'in () 20. haftasında temsilcimiz sahasında 'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'nin () 20. hafta müsabakasında , ile karşılaşıyor. Maçın canlı skor takibini aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. F.Bahçe Beko, geride kalan 19 müsabakada 9 galibiyet ve 10 yenilgi aldı.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 31-12 Panathinaikos

İkinci çeyrek: Fenerbahçe Beko 48-34 Panathinaikos

Üçüncü çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 65-46 Panathinaikos

HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR.

FENERBAHÇE Beko-Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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