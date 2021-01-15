Fenerbahçe Beko-Panathinaikos | CANLI
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Panathinaikos'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşılaşıyor. Maçın canlı skor takibini aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. F.Bahçe Beko, geride kalan 19 müsabakada 9 galibiyet ve 10 yenilgi aldı.
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 31-12 Panathinaikos
İkinci çeyrek: Fenerbahçe Beko 48-34 Panathinaikos
Üçüncü çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 65-46 Panathinaikos
FENERBAHÇE Beko-Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
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