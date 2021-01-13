13 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko NBA'in yıldızına çok yakın!

Fenerbahçe Beko'ya NBA'den guard!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

Beko 'in yıldızının peşinde. Geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren Boşnak Guard , sarı lacivertlilere çok yakın. İşte detaylar...

Geçtiğimiz iki sezonu 'de geçiren Boşnak guard 'nın ile anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Tportal'ın haberine göre Musa, ile iki sezon geçirdikten sonra; önümüzdeki günlerde 'ya katılmak üzere 'a gelecek.

Boşnak guard geçtiğimiz sezon NBA'de, 12.3 dakika ortalama süreyle sahada kalarak 40 maçta 4.3 sayı ortalaması kaydetti. 'de ise 19.5 sayı ve 8.4 ribaund ortalaması yakalamıştı.

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