Fenerbahçe Beko NBA'in yıldızının peşinde. Geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren Boşnak Guard Dzanan Musa, sarı lacivertlilere çok yakın. İşte detaylar...

Geçtiğimiz iki sezonu NBA'de geçiren Boşnak guard Dzanan Musa'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Tportal'ın haberine göre Musa, Brooklyn Nets ile iki sezon geçirdikten sonra; önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Beko'ya katılmak üzere İstanbul'a gelecek.

Boşnak guard geçtiğimiz sezon NBA'de, 12.3 dakika ortalama süreyle sahada kalarak 40 maçta 4.3 sayı ortalaması kaydetti. G League'de ise 19.5 sayı ve 8.4 ribaund ortalaması yakalamıştı.

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