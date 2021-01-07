Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Süper Lig'in 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Alanyaspor, üstüne koyarak gidiyor. Çoğunlukla geçen seneden kalan bir takımları var. Bugün dikkatli olmamız gerekiyor, hücum opsiyonları yeterince olan bir takım. Kasımpaşa maçında bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz.

Bu maça 2 günde hazırlandık, rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ