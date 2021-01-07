07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz

Erol Bulut maç öncesi konuştu! Bıraktığımız yerden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'in 17. haftasında sahasında Aytemiz 'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

'in 17. hafta maçında ile Aytemiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Alanyaspor, üstüne koyarak gidiyor. Çoğunlukla geçen seneden kalan bir takımları var. Bugün dikkatli olmamız gerekiyor, hücum opsiyonları yeterince olan bir takım. Kasımpaşa maçında bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz.

Bu maça 2 günde hazırlandık, rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu."

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