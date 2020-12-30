30 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı CANLI

Fenerbahçe Beko - ASVEL | CANLI
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

Euroleague'in 17. haftasında temsilcilerimizden , Fransız ekibi 'i ağırlıyor. Fenerbahçe Beko - ASVEL maçının takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 17. haftasında 'nın takımını konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı.

Organizasyonda son olarak 'ın takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 15-19 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 38-32 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 44-38 ASVEL

(Skor sürekli güncellenmektedir.)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe
Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
F.Bahçe stoper transferi yapacak mı? Canlı yayında açıkladı F.Bahçe stoper transferi yapacak mı? Canlı yayında açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör