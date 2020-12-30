THY Euroleague'in 17. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi ASVEL'i ağırlıyor. Fenerbahçe Beko - ASVEL maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı.

Organizasyonda son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, ASVEL'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 15-19 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 38-32 ASVEL

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 44-38 ASVEL

(Skor sürekli güncellenmektedir.)

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