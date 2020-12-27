27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'yi Covid vurdu! 3 isim yetişemeyecek

Fenerbahçe'yi Covid vurdu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

alınan kötü sonuçların ardından 4-1'lik galibiyetiyle moral bulmuştu. Bu galibiyetle ligde yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapan sarı lacivertlilere en büyük darbe corona virüsünden geldi. Son olarak 'ın pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe, 'den dolayı bu kez 3 isimden yoksun olacak. İşte detaylar...

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