Fenerbahçe Beko-Olympiakos | CANLI
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR
İlk çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 13-16 Olympiakos
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı.
Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 17. sırada yer alıyor.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise 9. basamakta bulunuyor.
İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 10'unda ise Olympiakos sahadan galip ayrıldı.
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