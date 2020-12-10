ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı CANLI
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında Alman ekibi ALBA Berlin'e konuk oluyor. ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oluyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı ve beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanıyor.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.
CANLI SKOR
1. ÇEYREK: ALBA BERLIN 23-16 FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK: ALBA BERLIN 44-27 FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK: ALBA BERLIN 65-39 FENERBAHÇE BEKO (Maç devam ediyor)
5. RANDEVU
Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
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