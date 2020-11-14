Son dakika: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! "Vaka sayısı 18'e yükseldi"
Son dakika... Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak kulüpten yapılan açıklamada var olan vaka sayılarına yenilerinin eklendiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.
Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.
Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.
Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır"
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