24 Ekim 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Nwakaeme'ye özel önlem!
Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrilirken sarı-lacivertliler, bordo-mavili takımın iki yıldızı Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlemler almayı planlıyor. İşte detaylar...
Trabzonspor'un hücumdaki etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e özel önlem alınacak. Topla çok etkili olabilen Nijeryalı oyuncuya sağ bekte forma giymesi beklenen Gökhan Gönül yakın markaj uygulayıp, boş alan bırakmayacak. Valencia ile Lemos da Gönül'e yardımcı olacaklar. Benzer şekilde Ömür'e de bask�� uygulanacak. Teknik heyet, bu ikiliyi durdurmaları halinde Trabzonspor'u kanatlarda kilitleyeceklerini söyledi. (Fotomaç)
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