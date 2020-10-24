24 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nwakaeme'ye önlemi!

F.Bahçe'de Nwakaeme'ye önlemi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

'de gözler maçına çevrilirken sarı-lacivertliler, bordo-mavili takımın iki yıldızı Nwakaeme ve 'e özel önlemler almayı planlıyor. İşte detaylar...

'un hücumdaki etkili isimleri Anthony Nwakaeme ve 'e özel önlem alınacak. Topla çok etkili olabilen Nijeryalı oyuncuya sağ bekte forma giymesi beklenen yakın markaj uygulayıp, boş alan bırakmayacak. ile Lemos da Gönül'e yardımcı olacaklar. Benzer şekilde Ömür'e de baskı uygulanacak. Teknik heyet, bu ikiliyi durdurmaları halinde Trabzonspor'u kanatlarda kilitleyeceklerini söyledi. (Fotomaç)
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