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FENERBAHÇE

F.Bahçe'de Bulut rüzgarı! Son 5 sezonun...

F.Bahçe'de Bulut rüzgarı! Son 5 sezonun...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Süper Lig’de 3 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Futbol ve kadro zenginliği şampiyonluk ümitlerini artırdı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yenen son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Transfer döneminde 18 oyuncu alarak kadrosunu büyük ölçüde yenileyen, takımı da Erol Bulut'a emanet eden sarı-lacivertliler eski günlerine dönüş sinyali verdi. Ligde oynadığı ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Kanarya, 11 puan topladı.

Yoluna namağlup devam eden ekibi, 5'inci haftalar itibarıyla son 5 yılın en iyi grafiğine ulaştı. 2015-16 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan (4G/1B) elde eden sarı-lacivertliler, sonraki dört sezon ilk beş maçta 7, 8, 6 ve 10 puanda kalmıştı. Takım topladığı 11 puanın yanı sıra son iki sezona nazaran ortaya koyduğu etkili futbolla da umut verdi. Deplasmanlardaki kötü tablo da tersine döndü. İlk 3 dış saha maçında 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan alındı. Kadro derinliği bir başka avantaj. Perotti ile Novak da bu takıma dahil olacak. Taraftarın şampiyonluk beklentisi arttı. (Fotomaç)
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