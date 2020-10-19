19 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetti!

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ile olan sözleşmesini feshetti.

, geçen sezon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı ile yollarını ayırdı. Bu sezon 18 transfer yapan sarı-lacivertliler, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Yeşil Burun Adalı Rodrigues, Al İttihad'a geri dönecek.

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