16 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

F.Bahçe Beko sonunu getiremedi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

THY Avrupa Ligi () 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beko sahasında 'i ağırladı. Baştan sona maçı üstün götüren sarı-lacivertli takım, sonunu getiremedi ve sahadan 75-71 mağlup ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde () temsilcimiz Beko, ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 45-25 önde kapatan sarı-lacivertliler, son çeyrekte oyundan düşmesiyle sahadan 75-71 mağlup ayrıldı.

SKOR TABLOSU

İlk çeyrek: 28-9 Bayern Münih

İlk yarı: Fenerbahçe Beko 45-25 Bayern Münih

Üçüncü çeyrek: Fenerbahçe Beko 58-48 Bayern Münih

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 71-75 Bayern Münih

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında flaş sözler! Erol Bulut ezber bozmaya çalışıyor Canlı yayında flaş sözler! "Erol Bulut ezber bozmaya çalışıyor"
Pelkas: Türkiye Ligi Yunan Ligi'nden daha iyi Pelkas: Türkiye Ligi Yunan Ligi'nden daha iyi
On parmağında on marifet! Samatta'dan basket şov On parmağında on marifet! Samatta'dan basket şov
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör