Fenerbahçe'de Mesut Özil bombasını patlatıyor! Transferde gaza basıldı
Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, Arsenal ile sözleşmesi 2021 yazında bitecek Mesut Özil'i devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Türk asıllı Alman yıldız için devre arasında masaya oturacak.
Sarı-lacivertliler, kabus gibi geçen iki sezonun ardından müthiş bir transfer dönemi geçirmişti. "Alo ben Emre abin" sloganı ile yeni sportif direktör Emre Belözoğlu güçlü bağlantılarını kullanarak, 18 transfer gerçekleştirmişti. Ancak her Fenerbahçeli'nin aklında aynı isim var: Mesut Özil... Fenerbahçe taraftarı olan tecrübeli yıldızın kariyeri inişte. Arsenal'de kadroya alınmayan 31 yaşındaki oyuncu en geç sezon sonu İngiltere'den ayrılacak.
DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK!
Fenerbahçe, Mesut Özil için mali şartları hazırlıyor. İyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tecrübeli oyuncu da konu sarı-lacivertliler olunca mali isteklerini daha makul seviyeye çekmeye sıcak yaklaşıyor. Kanarya, devre arasında Arsenal ile masaya oturacak ve Mesut'un bedelsiz transferini isteyecek. Fenerbahçe eski göz ağrısını kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Hem büyük bir oyuncuyu alacak hem de rakiplerin moralini daha da düşürecek.
EVİNİ SATILIĞA ÇIKARDI
Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasına artık kesin gözle bakılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Londra'daki 10 milyon sterlinlik evini satılığa çıkardığı belirtildi. Mesut'un bu kararı almasındaki en büyük nedenlerden biri de geçtiğimiz sezon stoper Kolasinac ile birlikte uğradığı saldırı. Başarılı oyuncu 'güvenli liman' olarak Kanarya'yı görüyor.
RAKİP BECKHAM
Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği Mesut Özil transferinde en büyük rakip ABD... MLS ekipleri, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal'den ayrılacağını duyar duymaz kuyruğa girdikleri belirtildi. Bu takımlardan biri de İnter Miami'nin sahibi olan eski İngiliz yıldız David Beckham. (Fotomaç)
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