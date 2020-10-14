14 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI

Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Geçtiğimiz sezon Euroleague'de istediği performansı sergileyemeyen bu sezona oldukça iyi başladı. Avrupa basketbolunun önde gelen iki kulübü Fenerbahçe Beko ile 'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve anlık skor bilgileri aspor.com.tr'de...

'in en güçlü takımlarından biri olan ile arasında kritik bir karşılaşma oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve anlık skor bilgileri aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: F.Bahçe Beko 10-12 Moskova

İlk yarı: F.Bahçe Beko 31-32 CSKA Moskova

FENERBAHÇE BEKO- CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele beIN Sports HD 3'te canlı yayınlanıyor.

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