Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI
Geçtiğimiz sezon Euroleague'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko bu sezona oldukça iyi başladı. Avrupa basketbolunun önde gelen iki kulübü Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova THY Euroleague'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve anlık skor bilgileri aspor.com.tr'de...
THY Euroleague'in en güçlü takımlarından biri olan CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasında kritik bir karşılaşma oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve anlık skor bilgileri aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
İlk çeyrek: F.Bahçe Beko 10-12 CSKA Moskova
İlk yarı: F.Bahçe Beko 31-32 CSKA Moskova
FENERBAHÇE BEKO- CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele beIN Sports HD 3'te canlı yayınlanıyor.
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