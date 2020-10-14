14 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 77 - 78 CSKA MOSKOVA | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko uzatmada yıkıldı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında temsilcimiz sahasında 'yı konuk etti. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada uzatmalar sonucunda gülen taraf 78-77'lik sonuçla Rus ekibi oldu.

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında temsilcimiz sahasında 'yı konuk etti. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmada uzatmalar sonucunda gülen taraf 78-77'lik sonuçla Rus ekibi oldu.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: F.Bahçe Beko 10-12 Moskova

İlk yarı: F.Bahçe Beko 31-32 CSKA Moskova

Üçüncü periyot: F.Bahçe Beko 51-49 CSKA Moskova

Dördüncü periyot: F.Bahçe Beko 69-69 CSKA Moskova

FENERBAHÇE BEKO- CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele beIN Sports HD 3'te canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Mert Hakan neden F.Bahçe'yi seçtiğini açıkladı! Mert Hakan neden F.Bahçe'yi seçtiğini açıkladı!
F.Bahçe'de sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı F.Bahçe'de sakatlık şoku! İdmanı yarıda bıraktı
İşte Erol Bulut'un saha içi lideri! İşte Erol Bulut'un saha içi lideri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör