10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

'e iyi bir giriş yapan ve 18 futbolcu transfer ederek yeni bir kadro kuran , milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

A Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar dolayısıyla ve 1. Lig'e verilen arada ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da 'nde oynanacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Ancak maçı sadece Katıl butonu üzerinden üyelik sahibi olanlar izleyebilecek.

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