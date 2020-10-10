Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 18 futbolcu transfer ederek yeni bir kadro kuran Fenerbahçe, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar dolayısıyla Süper Lig ve TFF 1. Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak. Mücadele Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Ancak maçı sadece Katıl butonu üzerinden üyelik sahibi olanlar izleyebilecek.

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