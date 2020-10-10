Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 18 futbolcu transfer ederek yeni bir kadro kuran Fenerbahçe, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar dolayısıyla Süper Lig ve TFF 1. Lig'e verilen arada Fenerbahçe ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

İstanbulspor: Muhammed, Etoga, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar, Rroca, Egehan, Onur, Eslem, Abazaj, Diouf

CANLI SKOR

Fenerbahçe 1-2 İstanbulspor

GOL | 42' Lemos (k.k)

GOL | 40' Rroca

GOL | 7' Sinan Gümüş

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