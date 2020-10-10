10 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI

Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

'e iyi bir giriş yapan ve 18 futbolcu transfer ederek yeni bir kadro kuran , milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

A Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar dolayısıyla ve 1. Lig'e verilen arada ile İstanbulspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Sinan Gümüş, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

İstanbulspor: Muhammed, Etoga, Mehmet, Wellington, Ali Yaşar, Rroca, Egehan, Onur, Eslem, Abazaj, Diouf

CANLI SKOR

Fenerbahçe 1-2 İstanbulspor

GOL | 42' Lemos (k.k)

GOL | 40' Rroca

GOL | 7' Sinan Gümüş

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