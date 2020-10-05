05 Ekim 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

F.Bahçe'den bir ayrılık daha!

F.Bahçe'de bir ayrılık daha!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

'nin genç sağ beki Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.

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