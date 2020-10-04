04 Ekim 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi transferini duyurdu! Kemal Ademi kimdir?

F.Bahçe transferi resmen açıkladı! İşte yeni golcü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

dakika transfer haberi... , ekibi Basel'de forma giyen 24 yaşındaki forvet ile anlaşma sağladı.

, 'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu 'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için 'a gelmiştir." denildi.

Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.

KEMAL ADEMI KİMDİR?

23 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde dünyaya gelen Kemal Ademi, futbola İsviçre'nin St. Gallen altyapısında başladı. 2015 yılında Hoffenheim'a transfer olan ve Alman ekibinin pilot takımı Hoffenheim II'de forma giyen 1.98 boyundaki golcü, NE Xamax formasını terletmesinin ardından 2019 yılında Basel'e transfer oldu. Kariyerinde 144 maça çıkan Kemal Ademi, 47 gol ve 6 asist kaydetti.

Rodrigues ayrılıyor mu? Kararını verdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer atağı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'dan dev transfer atağı!
Rodrigues ayrılıyor mu? Kararını verdi Rodrigues ayrılıyor mu? Kararını verdi
Süper Lig devlerini üzen haber! Yeni takımı... Süper Lig devlerini üzen haber! Yeni takımı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör