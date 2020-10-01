01 Ekim 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse sağlık kontrolünden geçti!

F.Bahçe'de yeni transfer sağlık kontrolünden geçti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

Forvet arayışlarını sürdüren , prensip anlaşmasına vardığı 'yi İstanbul'a getirmişti. Senegalli golcü, sarı-lacivertliler adına sağlık kontrolünden geçti.

Mbwana Samatta'nın ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen , Erol Bulut'un eski öğrencisi 'de karar kılmıştı. Senegalli golcü, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelirken, tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Yaşanan bu gelişme sonrası Senegalli golcünün transferinin yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

Cisse F.Bahçe için sağlık kontrolünden geçti

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