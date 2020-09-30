Frey transferi içi flaş yorum! "Güçlü transfer"
Fenerbahçe'nin Waasland Beveren takımına kiraladığı Michael Frey, Belçika basınında gündem oldu. 'Het Laatste Nieuws' adlı internet sitesinde yer alan haberde İsviçreli futbolcu için flaş bir yorum yapıldı.
Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Michael Frey'i 1 yıllığına Waasland Beveren takımına kiralarken, bu transfer Belçika basınında da yankı buldu.
Het Laatste Nieuws (hln.be) adlı internet sitesinde yer alan haberde, İsviçreli futbolcu için "Güçlü transfer" ifadesi kullanıldı.
Frey'în, Beveren'in gol yollarındaki sorununu çözebileceği belirtilirken, "İsviçreli golcü, Türk takımı Fenerbahçe'den 1 sezonluk kiralandı. Anlaşma, tıbbi ve fiziksel muayene sonrasında tamamlanacak" denildi.
4 BELÇİKA KULÜBÜ...
Haberde ayrıca Frey'in bu yazın başlarında Standard Liege'in, geçen sezon ise Genk, Anderlecht ve Club Brugge'ün gündemine geldiği ifade edildi.(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama