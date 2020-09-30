Frey transferi içi flaş yorum! "Güçlü transfer"

Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Michael Frey'i 1 yıllığına Waasland Beveren takımına kiralarken, bu transfer Belçika basınında da yankı buldu.

Het Laatste Nieuws (hln.be) adlı internet sitesinde yer alan haberde, İsviçreli futbolcu için "Güçlü transfer" ifadesi kullanıldı.

Frey'în, Beveren'in gol yollarındaki sorununu çözebileceği belirtilirken, "İsviçreli golcü, Türk takımı Fenerbahçe'den 1 sezonluk kiralandı. Anlaşma, tıbbi ve fiziksel muayene sonrasında tamamlanacak" denildi.

4 BELÇİKA KULÜBÜ...

Haberde ayrıca Frey'in bu yazın başlarında Standard Liege'in, geçen sezon ise Genk, Anderlecht ve Club Brugge'ün gündemine geldiği ifade edildi.(Fotomaç)

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