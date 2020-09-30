Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse'nin İstanbul'a geleceği saat belli oldu!

Son dakika haberi: Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına ilk olarak Mbwana Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, ikinci golcüsünü de buldu. Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kılan sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü İstanbul'a davet etti. Papiss Cisse'nin geleceği saat belli oldu..

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kıldı.

İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet etti. Bu akşam 17'de İstanbul'a gelecek olan Senegalli golcü ile yapılacak görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor.

2 SEZONDA 42 GOL!

Alanyaspor'a 2018 yazın transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırmıştı. 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süepr Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.

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