30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse'nin İstanbul'a geleceği saat belli oldu!

Yeni forvet belli oldu! İşte İstanbul'a geleceği saat
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Son dakika haberi: Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına ilk olarak Mbwana Samatta'yı transfer eden , ikinci golcüsünü de buldu. Erol Bulut'un eski öğrencisi 'de karar kılan sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü 'a davet etti. Papiss Cisse'nin geleceği saat belli oldu..

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran , aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi 'de karar kıldı.

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İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcüyü transfer görüşmelerinde bulunmak için 'a davet etti. Bu akşam 17'de İstanbul'a gelecek olan Senegalli golcü ile yapılacak görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor.

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2 SEZONDA 42 GOL!

Alanyaspor'a 2018 yazın transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırmıştı. 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süepr Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.

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