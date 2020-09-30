Fenerbahçe Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a davet etti!
Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet bölgesine Mbwana Samatta'yı katan Fenerbahçe, bu mevkiye bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda Alanyaspor ile sözleşmesi biten Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a çağırdı.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kıldı.
İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcünün menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet etti. Tarafların İstanbul'da yapılacak görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor.
2 SEZONDA 42 GOL!
Alanyaspor'a 2018 yazın transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırmıştı. 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süepr Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.
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