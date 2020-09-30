30 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Papiss Cisse'nin menajerini İstanbul'a davet etti!

Kanarya'dan forvet hamlesi! Menajeri İstanbul'a çağırıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvet bölgesine Mbwana Samatta'yı katan , bu mevkiye bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda ile sözleşmesi biten 'nin menajerini 'a çağırdı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran , aradığı ismi Süper Lig'de buldu! Ze Luis transferini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı bir performans sergileyen Erol Bulut'un eski öğrencisi 'de karar kıldı.

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İSTANBUL'DA KRİTİK GÖRÜŞME

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Senegalli golcünün menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için 'a davet etti. Tarafların İstanbul'da yapılacak görüşmenin ardından anlaşmaya varması bekleniyor.

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2 SEZONDA 42 GOL!

Alanyaspor'a 2018 yazın transfer olan Papiss Cisse, turuncu-yeşilli formayla 2 sezonda çıktığı 65 resmi maçta 42 kez fileleri havalandırmıştı. 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise Süepr Lig'de attığı 22 golle Alexander Sörloth'un ardından krallık yarışında ikinci sırayı elde etmişti.

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