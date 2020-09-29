29 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Michael Frey'i kiraladı

F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

Son dakika haberi... , 'in 1 yıllığına ekibi Waasland-Beveren'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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