Antalyaspor - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Denizlispor maçı ilk 11'ler
Süper Lig'in 3. haftasının kapanış gününde Fraport TAV Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi ev sahibi takım, 4 puanla 9. sırada bulunurken konuk ekip Denizlispor ise 1 puanla 19. sırada yer alıyor. Konuk ekipte Hadi Sacko, kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Peki, Antalyaspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla kapanıyor. Ev sahibi takımda bu karşılaşma öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte Hadi Sacko cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
ANTALYASPOR'LA 27. RANDEVU
Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor'un sahasında Denizlispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic, Mukaiuru
Sakat: Serdar, Drole
Cezalı: Yok
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega
Sakat: Fede Varela
Cezalı: Sacko
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