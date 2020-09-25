25 Eylül 2020, Cuma
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Fenerbahçe yeni transferi Mbwana Samatta'nın lisansını çıkardı!
Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın lisansını çıkardı. Oyuncunun sözleşme bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer aldı. Tanzanyalı golcü, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de, dev maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Mbwana Samatta'nın lisansını çıkardı.
DERBİDE FORMA GİYEBİLECEK
Derbiye sayılı günler kala lisansı çıkarılan Tanzanyalı golcünün, böylece Galatasaray karşısında forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.
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