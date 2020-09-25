25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni transferi Mbwana Samatta'nın lisansını çıkardı!

F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkardı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

, 'dan kadrosuna kattığı 'nın lisansını çıkardı. Oyuncunun sözleşme bilgileri 'nun () internet sitesinde yer aldı. Tanzanyalı golcü, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak 'de, dev maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi 'dan kadrosuna kattığı yeni transferi 'nın lisansını çıkardı.

DERBİDE FORMA GİYEBİLECEK

Derbiye sayılı günler kala lisansı çıkarılan Tanzanyalı golcünün, böylece Galatasaray karşısında forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

F.Bahçe Samatta'yı duyurdu! İşte sözleşme detayları haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı Fenerbahçe test sonuçlarını açıkladı
Erol Bulut'un gözdesi F.Bahçe'yi takibe aldı! Erol Bulut'un gözdesi F.Bahçe'yi takibe aldı!
Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı! Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör