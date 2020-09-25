Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'nın transferini açıkladı. Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada yıldız futbolcu için İngiliz kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...