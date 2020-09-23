23 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Samatta'yı İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe yeni golcüsünü İstanbul'a getiriyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

Transferin hızlı takımı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurusu yaptı. Sarı lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bu sezon alınan ve gönderilen futbolcular ile sezonunun en hızlı takımı olan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir transferi duyurdu. Fenerbahçe, paylaşımda uçak emojisi kullandı. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.

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