Son dakika transfer haberine göre: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler Kongolo stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kongolu savunmacı Marcel Tisserand'ı resmen kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı transfer etmiştir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Marcel Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



TISSERAND'IN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Kongolu stoper sarı-lacivertlilerde 26 numaralı formayı giyecek.



DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Alman ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada ise, "Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır."

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