15 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Tisserand transferini duyurdu. Sözleşme 3+1 yıllık

F.Bahçe transferi duyurdu! Forma numarası...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 Giriş Tarihi: 15.09.2020

Son dakika haberine göre: , Marcel Tisserand'ın transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler Kongolo stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

çalışmalarını sürdüren , Kongolu savunmacı Marcel Tisserand'ı resmen kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı transfer etmiştir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Marcel Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TISSERAND'IN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Kongolu stoper sarı-lacivertlilerde 26 numaralı formayı giyecek.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Alman ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada ise, "Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye transferi tamamlanmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır."

Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den açıklama! Mandzukic ve Costa... F.Bahçe'den açıklama! Mandzukic ve Costa...
İşte Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli İşte Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli
F.Bahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı F.Bahçe'den sürpriz golcü atağı! Resmi teklif yapıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör