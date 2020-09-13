13 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Şimdi sıra Başakşehir’de

Şimdi sıra Başakşehir’de
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katmıştı. 2. Trabzon'dan Sosa, Novak, 3. Beşiktaş'tan Caner, Gökhan, 4. Sivas'tan Mert Hakan'ı transfer eden sarı-lacivertliler, 5. Alanyaspor'dan da teknik direktör Erol Bulut'la anlaşmıştı. Uzun süredir hedefindeki isimlerden biri olan Visca için tüm şartları zorlayan Kanarya, son şampiyon Başakşehir'den de bir takviye yapmayı hedefliyor.
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