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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den heyecanlandıran paylaşım

F.Bahçe'den heyecanlandıran paylaşım!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler 'nin Lazio'ya transferinin tamamlanmasının ardından takıma katacağı oyunculara imza attırmak için harekete geçti. İşte detaylar...

2020-2021 Sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 'de Kosovalı forvet 'nin İtalyan takımı Lazio'ya transferini tamamlanmasının ardından gündemde olan isimlerin işlemlerini tamamlamak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından yayınladığı emoji ile taraftarları heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım:
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