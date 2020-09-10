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FENERBAHÇE

Son dakika: Vedat Muriqi'den veda paylaşımı!

Vedat Muriqi'den veda paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olacak olan Kosavalı yıldız Vedat Muruqi, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

İtalyan ekibi Lazio ile anlaşarak Fenerbahçe'den ayrılan Kosovalı golcü Vedat Muriç sosyal medya hesabı üzerinden bir veda paylaşımında bulundu.

şte Muriqi'nin o paylaşımı...

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