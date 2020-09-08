08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Tisserand'da sona doğru

Tisserand'da sona doğru
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Uzun süredir ’nin gündemindeki isimlerden için Fransız gazeteci ’dan önemli bir iddia geldi.

, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını ileri sürüp, "Wolfsburg ile bonservis konusunda görüşmeler sürüyor" ifadesini kullandı. Kongolu için Kanarya'nın Alman ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.
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