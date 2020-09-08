08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

'nin yeni transferi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

'nin yeni transferi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

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