05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Sivasspor l CANLI

Fenerbahçe - Sivasspor l CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ve , The Land of Legends kupasında final maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Transferin hızlı takımı gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Sadık, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, R. Yalçın, S. Camara, Uğur, Isaac , Hakan Arslan, Ziya, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 21:00'da başaladı. Mücadele Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor .

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