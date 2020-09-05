Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe ve Sivasspor, The Land of Legends kupasında final maçına çıkacak. Fenerbahçe kupanın ilk maçında Antalyaspor'u 4-0 ile geçerken, Sivasspor ise Beşiktaş'ı 1-0 ile geçti. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile Sivasspor maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey
Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Felix, Gradel, Ninga, Yatabare
MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.
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