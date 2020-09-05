05 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ve , The Land of Legends kupasında final maçına çıkacak. Fenerbahçe kupanın ilk maçında 'u 4-0 ile geçerken, Sivasspor ise 'ı 1-0 ile geçti. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Transferin hızlı takımı gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. The Land Of Legends turnuvasında Fenerbahçe ile maçı kazanarak turnuvayı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Lemos (Sadık), Caner, Jailson, Gustavo, Sinan, Deniz, Thiam, Frey

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Ziya, Hakan, Claudemir, Felix, Gradel, Ninga, Yatabare

MERT HAKAN YANDAŞ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.

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