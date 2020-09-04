04 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ve birçok futbolcuyu takıma katan 'de ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, deneyimli futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Transferin hızlı takımı 'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon takıma katılan ve beklenen performansı sergileyemeyen ile yolları ayırdı. Fenerbahçe Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti.
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