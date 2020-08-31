Visca Fenerbahçe'ye takasla geliyor! Emre Belözoğlu ikna etti

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda da gündemine aldığı Edin Visca'yı renklerine bağlamaya çok yakın. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'den eski takım arkadaşını ikna ettiği ve para + takas formulüyle transferin gerçekleşeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe'de gözler şimdi de Edin Visca'ya çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Bosnalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir trafik yaşadığı belirtiliyor. Emre Belözoğlu'nun 30 yaşındaki Visca ile görüşerek ikna ettiği, Başakşehir'e para ve takas önerisi yapıldığı gelen bilgiler arasında. Belözoğlu'nun Okan Buruk ile de konuşarak, "Bizden kimi istersin?" diye sorduğu belirlendi. Takas için masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz'in adlarının geçtiği ifade ediliyor.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Erol Bulut'un da Visca'yı mutlaka takımında görmek istediği, bu hafta içinde bu transferde önemli gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi. 9 yıldır turuncu-lacivertli takımda forma giyen Edin Visca, 347 maçta 100 gol atarken, 98 de asist gerçekleştirdi. Takımının son 4 sezonda zirveye oynamasında büyük payı olan Visca, geçtiğimiz sezon 33 maçta 13 gol+13 asist ile elde edilen şampiyonlukta da başrolde yer almıştı. Genellikle sağ kanatta forma giyen Edin Visca, sol kanatta da görev alabiliyor.

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