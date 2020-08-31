31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Samuel Kalu ile anlaşmak üzere!

Fenerbahçe Samuel Kalu ile anlaşmak üzere!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Transferin hızlı takımı uzun süredir gündemde olan Bordeaux forması giyen ile anlaşmak üzere.

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