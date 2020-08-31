Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket ediyor. Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi futbolcuları kadrosuna kattı. 4. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 31 Ağustos saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Sinan Gümüş
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