31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren , The Land of Legends Cup'ta ile karşılaşacak. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan , gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket ediyor. koltuğuna 'u getiren sarı lacivertli ekip, , , , Novak, , , , Enner Valencia ve gibi futbolcuları kadrosuna kattı. 4. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 31 Ağustos saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, , Caner Erkin, Gustavo, , Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Sinan Gümüş

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