31 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren , The Land of Legends Cup'ta ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan , yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. koltuğuna 'u getiren sarı lacivertli ekip; , , , Filip Novak, , , , Enner Valencia ve gibi futbolcuları kadrosuna kattı. karşısında 4. hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

Antalyaspor: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel


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