Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip; Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi futbolcuları kadrosuna kattı. Antalyaspor karşısında 4. hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
Antalyaspor: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel
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