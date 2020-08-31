Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

Son iki sezonda beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı. Şu ana kadar transfer döneminin adından en çok söz ettiren ekibi olan sarı-lacivertliler, 10 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada ise, takıma 2-3 takviye daha olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan yıldız isim, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddetti. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri