28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan , döneminin en hareketli takımı oldu. Tesislerinde 3. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler boy gösterecek. Fenerbahçe - mücadelesi öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren , kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, 'in yeni takımı ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 28 Ağustos saat 17:00'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SIKI İDMAN DÖNEMİ

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcular Vedat Muriqi ve , kendileri için ayrılan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un antrenmanlarda sıkı bir çalışma düzeni olduğu belirtildi. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak 'a dönecek.

MAURICIO LEMOS İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede yeni Mauricio Lemos'un da süre alması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Altay, , Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, , Ferdi, , Thiam

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