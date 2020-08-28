Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer döneminin en hareketli takımı oldu. Topuk Yaylası Tesislerinde 3. hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler boy gösterecek. Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesi öncesi merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 28 Ağustos saat 17:00'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE SIKI İDMAN DÖNEMİ
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcular Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan, kendileri için ayrılan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un antrenmanlarda sıkı bir çalışma düzeni olduğu belirtildi. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
MAURICIO LEMOS İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede yeni transfer Mauricio Lemos'un da süre alması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Ferdi, Sinan Gümüş, Thiam
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