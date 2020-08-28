Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Fenerbahçe hazırlık döneminin 3. maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Topuk Yaylası Tesislerinde oynanan mücadele aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE 1-1 AYTEMİZ ALANYASPOR | CANLI

6'Salih Uçan / 38' Ferdi Kadıoğlu

(KARŞILAŞMA OYNANIYOR)

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 28 Ağustos saat 17:00'da başladı. Müsabaka Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.

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