28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Enner Valencia Fenerbahçe'de

F.Bahçe yıldız ismin transferini duyurdu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

çalışmalarını sürdüren , son olarak 'nın Tigres forması giyen Ekvadorlu golcü Enner 'yı kadrosuna kattı.

, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Enner Valencia transferini böyle duyurdu

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK"

İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

*Görüntü FB TV'den alınmıştır.

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