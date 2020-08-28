Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Meksika'nın Tigres forması giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.



Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK"



İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.

*Görüntü FB TV'den alınmıştır.

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