21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar: Biz Lazio ile anlaştık

Muriqi'nin menajeri transferi duyurdu! Biz anlaştık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Vedat Muriqi'nin menajeri , Kosovalı futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canatar, Muriqi'nin İtalyan ekibine transferiyle ilgili, "Biz Lazio ile anlaştık. Fenerbahçe ile Lazio transferde son aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'nin menajeri , Ajansspor'a yaptığı açıklamada için son aşamada olduklarını ifade etti.

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, "Lazio Kulübü'nün Vedat Muriç konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." dedi.

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