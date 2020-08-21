21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı!

F.Bahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı! Açıklamada...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

haberine göre; Kulübü, 'un sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

, 2013 yılından beri takımda olan 'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadardı ancak yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

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