21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Jose Sosa'da işlem tamam! Anlaşma 2 yıllık...

Sosa'da işlem tamam! Sözleşme şartları...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

çalışmalarına tam gaz devam eden , gündemine 'yı almış ve Arjantinli oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuya 2 yıllık resmi imzayı attırdı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'dan stopere dev takviye! Kanarya'dan stopere dev takviye!
F.Bahçe istiyordu! Süper Lig devleri peşine düştü F.Bahçe istiyordu! Süper Lig devleri peşine düştü
Alper Potuk takım arkadaşlarına veda etti Alper Potuk takım arkadaşlarına veda etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör