19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Jose Sosa İstanbul'da!

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

’nin yeni transferi 'yı taşıyan uçak ’na iniş yaptı.

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