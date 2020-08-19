19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Jose Sosa İstanbul'a geliyor! İşte geliş saati...

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor! İşte geliş saati...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

’nin yeni transferi 21.30’da ’nda olacak.

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